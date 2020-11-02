Россияне назвали города, в которых хотели бы провести новогодние каникулы

На новогодних каникулах россияне хотели бы побывать в Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде. Об этом говорят данные, приведенные аналитиками Tvil.ru. Отмечается, что эти направления были определены по данным бронирований нашими соотечественниками жилья для отдыха в период с 25 декабря текущего года по 8 января 2021-го, пишет Газета.ру.

Примечательно, что в список не попали курорты на Черноморском и Азовском побережье, однако в нем фигурируют Кимры в Тверской области, Владивосток в Приморском крае, а также Выборг в Ленинградской области.

Также специалисты добавили, что россияне бронируют новогодний отдых на период от двух до пяти ночей и рассчитывают потратить на проживание от полутора до 51 тысячи рублей в сутки.

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Напомним, ранее стало известно, что в Госдуме оценили предложение о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно инициативе Минтруда, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря 2021 года будет выходным днём. Её прокомментировал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Делается ежегодный перенос нерабочих праздничных дней, которые совпадают с выходными днями. Это правильно и это логично. Таким образом не нарушается общее количество нерабочих праздничных дней с рабочими», — цитирует Нилова RT.

При этом, парламентарий признался, что не доволен тем, что «31 декабря предлагают сделать выходным днём только в 2021 году».

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ФОТО: РИА Новости
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