Россияне назвали города, в которых хотели бы провести новогодние каникулы

На новогодних каникулах россияне хотели бы побывать в Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде. Об этом говорят данные, приведенные аналитиками Tvil.ru. Отмечается, что эти направления были определены по данным бронирований нашими соотечественниками жилья для отдыха в период с 25 декабря текущего года по 8 января 2021-го, пишет Газета.ру.

Примечательно, что в список не попали курорты на Черноморском и Азовском побережье, однако в нем фигурируют Кимры в Тверской области, Владивосток в Приморском крае, а также Выборг в Ленинградской области.

Также специалисты добавили, что россияне бронируют новогодний отдых на период от двух до пяти ночей и рассчитывают потратить на проживание от полутора до 51 тысячи рублей в сутки.