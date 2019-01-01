Роструд назвал самые опасные сферы деятельности

Роструд составил рейтинг самых опасных сфер профессиональной деятельности. В основу легла статистика летальных исходов на производстве по итогам 2018 года.

Первую строчку рейтинга заняла сфера строительства. Количество летальных исходов на стройках составило 21% от общего количества смертей на трудовом производстве, сообщает Ura.ru.

На втором месте по числу погибших рабочих обрабатывающие производства (17%), на третьем — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (13%), передает RT.

Отмечается, что более половины всех несчастных случаев на производстве произошли из-за плохой организации труда.

Ранее в Роструде напомнили россиянам о грядущих майских праздниках. В начале мая нерабочие дни в связи с переносами приходятся на 1 - 5 мая, включительно. Также выходными будут четыре дня с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы. Кроме того, в Роструде подчеркнули, что рабочее время 30 апреля и 8 мая будет сокращено на час, так как эти дни имеют статус предпраздничных.

В этой связи исполнительный директор Ассоциации туроператоров России поделилась с НСН информацией о наиболее популярных и новых направлениях у россиян для отдыха во время майских выходных.

