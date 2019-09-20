Роструд назвал регионы с самыми дорогими вакансиями

Федеральная служба по труду и занятости определила регионы, где больше всего вакансий с высокой заработной платой, сообщает РИА Новости. Лидерами по этому показателю названы Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Именно там больше

Так, в Москве и Санкт-Петербурге наиболее прибыльные вакансии предлагаются в сфере информационных технологий, строительстве и недвижимость, продажах, производстве и транспорте, отмечает RT.