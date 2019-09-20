Роструд назвал регионы с самыми дорогими вакансиями
Федеральная служба по труду и занятости определила регионы, где больше всего вакансий с высокой заработной платой, сообщает РИА Новости. Лидерами по этому показателю названы Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Именно там больше
Так, в Москве и Санкт-Петербурге наиболее прибыльные вакансии предлагаются в сфере информационных технологий, строительстве и недвижимость, продажах, производстве и транспорте, отмечает RT.
В ХМАО больше всего можно заработать в добывающей промышленности, строительстве и транспорте. На Ямале — в производстве, строительстве, здравоохранении и добывающей промышленности, уточняет Ura.ru.
Как напоминают «Известия», на днях Роструд составил список самых высокооплачиваемых профессий. В нём, в частности, оказались машинисты бульдозера, механики по ремонту транспорта, начальники участков в строительстве, инженеры, пилоты. Зарплаты некоторых из них достигают 300–400 тысяч в месяц.
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