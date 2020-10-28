Новости за ночь: Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с Днем народного единства 4 ноября, сообщили в пресс-службе Роструда.

В ведомстве указали, что 4 ноября станет выходным днем. Так как вторник, 3 ноября, является предпраздничным днем, время работы в эту дату будет сокращено на час.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается только в конце декабря. В этом году четверг, 31 декабря, будет сокращенным рабочим днем. Новогодние каникулы назначены на период с 1 по 10 января 2021 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году