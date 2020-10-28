Новости за ночь: Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с Днем народного единства 4 ноября, сообщили в пресс-службе Роструда.
В ведомстве указали, что 4 ноября станет выходным днем. Так как вторник, 3 ноября, является предпраздничным днем, время работы в эту дату будет сокращено на час.
Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается только в конце декабря. В этом году четверг, 31 декабря, будет сокращенным рабочим днем. Новогодние каникулы назначены на период с 1 по 10 января 2021 года.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- Новости за ночь: Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе
- Новости за ночь: На острове Русском нашли останки ихтиозавра
- Новости за ночь: Лукашенко рассказал о финансировании бастующих на заводах из-за рубежа
- Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана
- Минобороны Армении считает, что бои в Карабахе стали менее интенсивными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru