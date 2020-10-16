Семь длинных выходных будут в России в 2021 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановлении о переносе выходных дней в 2021 году. В новом году у россиян будет семь длинных выходных.

Нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных подряд: с 21 по 23 февраля.

Также трехдневные выходные будут приходится с 6 по 8 марта, с 8 по 10 мая и с 12 по 14 июня. Кроме того, осенью выходными днями станет период с 4 по 7 ноября.

Ранее на сайте правительства РФ сообщили, что 31 декабря объявлено нерабочим днем.





