Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе в апреле
Шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в конце апреля. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.
В ведомстве напомнили, что в связи с майскими праздниками рабочим днём будет суббота 27 апреля. Затем россиян смогут отдохнуть в течении четырёх дней, так как выходным будет понедельник 29 апреля.
«Нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд», — говорится в сообщении.
Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» заявила о необходимости ввести в стране шестидневную рабочую неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru