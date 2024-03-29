Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе в апреле

В ведомстве напомнили, что в связи с майскими праздниками рабочим днём будет суббота 27 апреля. Затем россиян смогут отдохнуть в течении четырёх дней, так как выходным будет понедельник 29 апреля.

«Нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд», — говорится в сообщении.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» заявила о необходимости ввести в стране шестидневную рабочую неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

