Россияне стали больше работать

В первом квартале 2023 года в среднем на одного работника приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. В аналогичный период годом ранее этот показатель составлял 38 часов 14 минут.

Согласно закону, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Больше может быть у работников с ненормированным рабочим днем, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная.

Ранее в Минтруде не поддержали установление шестидневной рабочей недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

