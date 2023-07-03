Россияне стали больше работать

Рабочая неделя граждан России рекордно увеличилась, сообщает РБК.

«Авантюрная идея»: Профсоюзы предложили альтернативу шестидневной рабочей неделе

В первом квартале 2023 года в среднем на одного работника приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. В аналогичный период годом ранее этот показатель составлял 38 часов 14 минут.

Согласно закону, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Больше может быть у работников с ненормированным рабочим днем, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная.

Ранее в Минтруде не поддержали установление шестидневной рабочей недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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