Россияне стали больше работать
Рабочая неделя граждан России рекордно увеличилась, сообщает РБК.
В первом квартале 2023 года в среднем на одного работника приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. В аналогичный период годом ранее этот показатель составлял 38 часов 14 минут.
Согласно закону, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Больше может быть у работников с ненормированным рабочим днем, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная.
Ранее в Минтруде не поддержали установление шестидневной рабочей недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru