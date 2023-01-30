Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в феврале

Как отметили в Роструде, День защитника Отечества — 23 февраля — выпадает на четверг. Праздник будет выходным днем для россиян.

«Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит ... при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Продолжительность предпраздничного рабочего дня 22 февраля сократят на час. В то же время при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, останется рабочим днем, пишет РИА ФАН.

