Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в феврале

Роструд напомнил гражданам о длинных выходных в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как отметили в Роструде, День защитника Отечества — 23 февраля — выпадает на четверг. Праздник будет выходным днем для россиян.

«Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит ... при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Продолжительность предпраздничного рабочего дня 22 февраля сократят на час. В то же время при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, останется рабочим днем, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:День Защитника ОтечестваВыходныеРоструд
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