Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя, она будет сокращенной из-за празднования Дня России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

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В этом году праздник, который отмечается 12 июня, выпадает на понедельник. Рабочая неделя начнется во вторник, 13 июня, и продлится всего четыре дня, пишет РИА ФАН.

«Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад», — указал руководитель юридической практики сервиса Superjob Александр Южалин.

По словам эксперта, россияне, которые будут работать 12 июня (по инициативе работодателя или в случае, если смена выпадает на этот день), должны получить оплату в повышенном размере, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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