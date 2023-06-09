Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе

В этом году праздник, который отмечается 12 июня, выпадает на понедельник. Рабочая неделя начнется во вторник, 13 июня, и продлится всего четыре дня, пишет РИА ФАН.

«Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад», — указал руководитель юридической практики сервиса Superjob Александр Южалин.

По словам эксперта, россияне, которые будут работать 12 июня (по инициативе работодателя или в случае, если смена выпадает на этот день), должны получить оплату в повышенном размере, отмечает телеканал «360».

