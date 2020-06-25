Роструд напомнил о сокращенной рабочей недели из-за голосвания по Конституции

Рабочая неделя с 29 июня по 3 июля будет сокращенной в связи с объявлением нерабочим 1 июля, назначенным основным днем голосования по поправкам к Конституции, говорится в сообщении Роструда.

«Он был объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день. То есть работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается», - говорится в сообщении ведомства.

Как поясняется, такой принцип оплаты закреплен в федеральном законодательстве: на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.

Кроме того, в случае желания сотрудника, работающего 1 июля, работодатель может предоставить ему другой выходной день, в этом случае работа в день голосования будет оплачиваться в одинарном размере, а выходной не будет оплачен.

Напомним, что избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись утром 25 июня. Они будут работать с 25 июня по 1 июля включительно, с 8:00 до 20:00. 30 июня участки открыты до 16 часов. В Москве и Нижегородской области для граждан будет доступен электронный формат голосования, для участия в котором было необходимо зарегистрироваться до 21 июня. Электронное голосование начнётся сегодня в 10 часов утра и закончится в 20:00 30 июня. В Москве в нём поучаствуют 1 051 155 человек, в Нижегородской области такой вариант волеизъявления предпочли 139,5 тысячи человек.

