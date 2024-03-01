Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в честь 8 Марта

Как сообщили в ведомстве, пятница, 8 марта, когда отмечается праздник, будет нерабочей.

«В этом году праздник приходится на пятницу. Поэтому россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд», — подчеркнули в Роструде.

При этом в предпраздничный день 7 марта рабочий день сократят на один час.

Между тем платформа «Инфоурок» выяснила, какие подарки хотели бы получить россиянки в Международный женский день. Самыми желанными презентами назвали ювелирное украшение (21,1%), деньги (18,5%) и билет на концерт, спектакль или выставку (13,8%), пишет RT.

