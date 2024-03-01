Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в честь 8 Марта
Следующая рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования в России Международного женского дня. Об этом напомнили в Роструде.
Как сообщили в ведомстве, пятница, 8 марта, когда отмечается праздник, будет нерабочей.
«В этом году праздник приходится на пятницу. Поэтому россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд», — подчеркнули в Роструде.
При этом в предпраздничный день 7 марта рабочий день сократят на один час.
Между тем платформа «Инфоурок» выяснила, какие подарки хотели бы получить россиянки в Международный женский день. Самыми желанными презентами назвали ювелирное украшение (21,1%), деньги (18,5%) и билет на концерт, спектакль или выставку (13,8%), пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Военнослужащий Бундесвера застрелил четверых человек
- Опрос: Путину доверяют 79,6% россиян
- Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России на мартовские игры
- Комедия с Никитой Кологривым в главной роли выйдет в прокат в конце октября
- СМИ: Алибасова выписали из больницы
- ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
- В НАТО заявили, что Украина «однажды» вступит в альянс
- В России сертификат на маткапитал получили 13,9 млн семей
- Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в честь 8 Марта
- Экс-чемпионку России по бодибилдингу Богрунову госпитализировали с ожогами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru