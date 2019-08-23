Роструд напомнил о следующих длинных выходных
Три выходных подряд даст россиянам День народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом ТАСС напомнили в пресс-службе Роструда.
Отмечается, что понедельник, 4 ноября будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня подряд: со 2 по 4 число, пишет РИА ФАН.
В ведомстве также сообщили журналистам, что в ноябре в общей сложности будет 10 выходных дней.
После ноябрьских следующие продолжительные выходные россиян ждут в новогодний период – с 1 по 8 января, отмечает Газета.ру.
Ранее Роструд выявил самый высокий показатель уровня напряжённости на рынке труда в Ингушетии. По данным ведомства, опубликованным на официальном сайте, на 1 июля 2019 года в республике он составил 118,4, тогда как средний по России показатель 0,5. Близкими к верхней строчке антирейтинга оказались Чеченская Республика (23,8), Республика Дагестан (18,6), Карачаево-Черкессия (6,1) и Республика Тыва (5,2).
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН объяснила, почему именно в этих регионах страны сложилась такая ситуация на рынке труда.
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