Роструд напомнил о следующих длинных выходных

Три выходных подряд даст россиянам День народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом ТАСС напомнили в пресс-службе Роструда.

Отмечается, что понедельник, 4 ноября будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня подряд: со 2 по 4 число, пишет РИА ФАН.

В ведомстве также сообщили журналистам, что в ноябре в общей сложности будет 10 выходных дней.

После ноябрьских следующие продолжительные выходные россиян ждут в новогодний период – с 1 по 8 января, отмечает Газета.ру.