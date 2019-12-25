Роструд напомнил о порядке начисления зарплат за январь
Длительные новогодние каникулы не являются основанием для сокращения зарплат россиянам. Об этом заявил заместитель главы Роструда Иван Шкловец.
Представитель ведомства напомнил, что россиянам, получающим оклад, гарантировано сохранение зарплаты вне зависимости от наличия в в календарном месяце нерабочих праздничных дней, сообщает «Российская газета».
В свою очередь сотрудники, работающие на сдельной основе, должны получить дополнительное вознаграждение.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему сократить новогодние каникулы. Он предложил сделать праздничными три дня – с 31 декабря по 2 января, отмечает Ura.ru.
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