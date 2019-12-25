Роструд напомнил о порядке начисления зарплат за январь

25 декабря 201915:20

Длительные новогодние каникулы не являются основанием для сокращения зарплат россиянам. Об этом заявил заместитель главы Роструда Иван Шкловец.

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Представитель ведомства напомнил, что россиянам, получающим оклад, гарантировано сохранение зарплаты вне зависимости от наличия в в календарном месяце нерабочих праздничных дней, сообщает «Российская газета».

В свою очередь сотрудники, работающие на сдельной основе, должны получить дополнительное вознаграждение.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему сократить новогодние каникулы. Он предложил сделать праздничными три дня – с 31 декабря по 2 января, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: flickr.com
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