Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Роструд напомнил о трехдневных выходных, связанных с празднованием Дня труда, 1 мая, сообщили в ведомстве.
Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а 30 апреля предпраздничный рабочий день закончится на час раньше. В связи с празднованием Дня Победы первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что майские праздники стоит увеличить. По его словам, чтобы закрыть рабочие дни между праздниками, людям приходится выкручиваться, брать больничный за свой счет. Трунов отметил, что следует избавить их от этого на законодательном уровне.
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