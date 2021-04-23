Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Роструд напомнил о трехдневных выходных, связанных с празднованием Дня труда, 1 мая, сообщили в ведомстве.

Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а 30 апреля предпраздничный рабочий день закончится на час раньше. В связи с празднованием Дня Победы первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.