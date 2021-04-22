Трунов: давно пора увеличить майские каникулы

Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В Минтруде России не исключили продления майских праздников

Министерство труда думает увеличить майские праздники, сделав выходными рабочие дни между майскими праздниками, за счет сокращения новогодних каникул.


Игорь Трунов: «Это предложение связано с тем, что на майских праздниках россияне уезжают в теплые страны. Чтобы закрыть рабочие дни между праздниками, люди выкручиваться и берут больничные или отпуска за свой счет. На мой взгляд, будет честно законодательно избавить их от этого и сделать эти рабочие дни выходными», – подчеркнул в эфире НСН Игорь Трунов.

2

Кремль не увидел трагедии в увеличении числа уезжающих из России ученых

За девять лет количество учёных, уезжающих из России, увеличилось в пять раз. В Кремле заявили, что не видят в этом проблему, поскольку одни уезжают, другие возвращаются — это нормальный двусторонний процесс.

Игорь Трунов: «Россия – открытая страна, а не Советский Союз, при котором выехать за границу было огромной проблемой. Ученые уезжают туда, где, по их мнению, лучшие условия и зарплаты, и где можно получать опыт. Это одна из основных задач власти - создать благоприятные условия ученым и специалистам», – отметил он для НСН.

3

Суд присяжных признал Дерека Шовина виновным в смерти Джорджа Флойда

Суд присяжных признал виновным бывшего полицейского Дерека Шовина, из-за которого погиб афроамериканец Джордж Флойд (после этого по миру прокатилась волна Black Lives Matter). Экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы.

Игорь Трунов: «Решение американских присяжных было предсказуемым. Присяжные отлично понимали, что если они вынесут другой вердикт, то в стране опять начнутся массовые бунты и погромы, а сами присяжные станут врагами всех афроамериканцев. Это и есть, так называемое, политическое правосудие», – сказал он в беседе с НСН.

4

Режиссер Гай Ричи объяснил популярность своих фильмов в России

Режиссер Гай Ричи объяснил популярность своих фильмов в России. Среди основных причин он отметил схожее чувство юмора и эстетики в российской и британской культурах.

Игорь Трунов: «Гай Ричи нравится людям не только потому что у русских и англичан одинаковое чувство юмора, но и потому что его фильмы наполнены шутками, и сценами жестокости. Люди любят криминальные комедии, потому что и Гай Ричи, и герои его фильмов, производят впечатление непринужденной крутизны», – подытожил в беседе с НСН Игорь Трунов.  

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Трунов
ТЕГИ:Авторские НовостиИгорь Трунов
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