Трунов: давно пора увеличить майские каникулы

Игорь Трунов: «Это предложение связано с тем, что на майских праздниках россияне уезжают в теплые страны. Чтобы закрыть рабочие дни между праздниками, люди выкручиваться и берут больничные или отпуска за свой счет. На мой взгляд, будет честно законодательно избавить их от этого и сделать эти рабочие дни выходными», – подчеркнул в эфире НСН Игорь Трунов.

