Роструд напомнил о длинной и короткой рабочей неделе в феврале

В Роструде напомнили россиянам о том, что в феврале их ожидает одна длинная рабочая неделя и одна короткая.

В связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля, трудовая неделя продлится шесть дней – с 15 по 20 число. Перенос связан с празднованием 23 февраля. Зато на следующей неделе трудиться придется лишь три дня - с 24 по 26 февраля, передает РЕН ТВ.