Роструд напомнил о длинной и короткой рабочей неделе в феврале
В Роструде напомнили россиянам о том, что в феврале их ожидает одна длинная рабочая неделя и одна короткая.
В связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля, трудовая неделя продлится шесть дней – с 15 по 20 число. Перенос связан с празднованием 23 февраля. Зато на следующей неделе трудиться придется лишь три дня - с 24 по 26 февраля, передает РЕН ТВ.
Отдыхать граждане будут с 21 по 23 февраля.
В Роструде отмечают, что больше в этом году шестидневных рабочих недель не предвидится.
Всего россиян в 2021 году ждут семь сокращенных рабочих недель, передает Ura.ru.
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