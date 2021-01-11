Опубликован календарь всех выходных в 2021 году

Министерство труда РФ представило производственный календарь на 2021 год, в котором отмечены все выходные дни с учётом переносов из-за праздников.

Так, по одной сокращённой рабочей неделе будет в феврале и марте, две – в мае: выходные выпадают на понедельники, 3 и 10 мая. Одна сокращённая рабочая неделя ожидается в июне, ещё одна – в ноябре (в первую неделю месяца россияне будут работать только три дня). Кроме того, предусмотрен выходной 31 декабря.