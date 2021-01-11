Опубликован календарь всех выходных в 2021 году
Министерство труда РФ представило производственный календарь на 2021 год, в котором отмечены все выходные дни с учётом переносов из-за праздников.
Так, по одной сокращённой рабочей неделе будет в феврале и марте, две – в мае: выходные выпадают на понедельники, 3 и 10 мая. Одна сокращённая рабочая неделя ожидается в июне, ещё одна – в ноябре (в первую неделю месяца россияне будут работать только три дня). Кроме того, предусмотрен выходной 31 декабря.
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале. Это связано с переносом рабочего дня 22 февраля на 20 февраля, которое выпадает на субботу:https://t.co/hJvklgjEDQ#ТАСС_Инфографика pic.twitter.com/ipTcIvokCj— ТАСС (@tass_agency) January 11, 2021
Ранее в Роструде напомнили о единственной в 2021 году шестидневной рабочей неделе в феврале: рабочим днём будет суббота, 20-е.
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