Ространснадзор: Число авиаинцидентов в России снизилось на 15%

Как указали в ведомстве, безопасность полетов в стране находится на высоком уровне.

Кроме того, в Ространснадзоре подчеркнули, что 2022-2023 годах ни один человек не погиб на воздушных судах зарубежного производства. Это свидетельствует о высокой компетенции российских авиакомпаний.

Ранее Росавиация сообщила, что в текущем году число авиапроисшествий снизилось на 1,3%, тенденции к росту количества инцидентов на воздушном транспорте в стране нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

