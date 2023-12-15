Ространснадзор: Число авиаинцидентов в России снизилось на 15%

Число авиационных инцидентов в России в 2023 году снизилось на 15% по сравнению с досанкционным периодом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ространснадзор.

Росавиация: В 2023 году число авиапроисшествий снизилось на 1,3%

Как указали в ведомстве, безопасность полетов в стране находится на высоком уровне.

Кроме того, в Ространснадзоре подчеркнули, что 2022-2023 годах ни один человек не погиб на воздушных судах зарубежного производства. Это свидетельствует о высокой компетенции российских авиакомпаний.

Ранее Росавиация сообщила, что в текущем году число авиапроисшествий снизилось на 1,3%, тенденции к росту количества инцидентов на воздушном транспорте в стране нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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