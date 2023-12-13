Росавиация: В 2023 году число авиапроисшествий снизилось на 1,3%

По данным ведомства, тенденции к росту количества авиаинцидентов на воздушном транспорте в РФ нет, пишет RT.

«За 11 месяцев ... их количество с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 0,67 тысячи случаев», — указали в федеральной службе.

При этом число инцидентов, связанных с отказами техники и двигателей, уменьшилось на 2%, до 400 случаев.

Ранее Росавиация допустила, что в 2024 году российские авиакомпании перевезут до 104,5 млн пассажиров, напоминает РЕН ТВ.

