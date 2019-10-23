Ростовский митрополит Меркурий стал главой основного предприятия РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) гендиректором художественно-производственного предприятия «Софрино». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на внутренний источник.
Фабрика «Софрино» специализируется на пошиве облачений для религиозных деятелей, а также на создании икон и церковной утвари. Летом 2018 года года патриарх уволил Евгения Пархаева, который управлял «Софрино» более 30 лет, после чего кандидаты на этот пост дважды менялись. Сначала это был Григорий Антюфеев, после него должность занял предприниматель Николай Шутов.
Митрополиту Меркурию 55 лет. Он являлся главой синодального Отдела религиозного образования и катехизации последние десять лет, а с 2000 по 2009 год возглавлял патриаршие приходы в США.
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