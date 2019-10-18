«Научите мужчин предохраняться». Арбатова ответила патриарху насчет абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями. Он назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар. «Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений», - сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве. Глава Русской церкви подчеркнул, что «первым среди прав человека является право человека на жизнь, и отмена этого права перечеркивает или делает бессмысленной все остальные права».

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН, отвечая на заявление патриарха, назвала его «черным монахом», не имеющим права диктовать женщинам, как распоряжаться своим организмом.