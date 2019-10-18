«Научите мужчин предохраняться». Арбатова ответила патриарху насчет абортов
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН жестко раскритиковала главу РПЦ за сравнение абортов с жертвоприношением.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями. Он назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар. «Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений», - сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве. Глава Русской церкви подчеркнул, что «первым среди прав человека является право человека на жизнь, и отмена этого права перечеркивает или делает бессмысленной все остальные права».
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН, отвечая на заявление патриарха, назвала его «черным монахом», не имеющим права диктовать женщинам, как распоряжаться своим организмом.
«Мне кажется странной тема жертвоприношений в устах Гундяева, поскольку центральным номером христианства является именно жертвоприношение, причем не биомасса, которая может стать человеком, а просто взрослого, полноценного, зачастую состоявшегося, талантливого и значимого человека. Это одна сторона вопроса. Также я считаю возмутительным, когда мужчина разговаривает о женской физиологии. Я могла бы понять, если бы Гундяев воздевал руки к нему по причине того, что мужчины не умеют предохраняться. Женская тема принадлежит женщинам и решается ими. Поэтому когда черный монах рассказывает, кому беременеть, кому делать аборты, а к нему прислушиваются, это выглядит совершенно комически. Особенно, когда он обращается не своей пастве, а вообще ко всем», - заявила она.
Ранее сообщалось, что протоиерей Димитрий (Смирнов), который возглавляет патриаршую комиссию по делам семьи, назвал русский народ «народом-убийцей». Его заявление было сделано в ходе выступления на телеканале «Союз». Представитель РПЦ привел в пример россиянку, которая вынуждена была сделать аборт из-за варикозного расширения вен.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- СМИ: Полицейский пнул «пьяного мальчика» после смертельной аварии
- Путин приветствует Всемирный русский народный собор, посвящённый народосбережению
- Эрдоган обсудит с Путиным вывод курдов из Манбиджа
- Путин одобрил создание Военно-строительной компании
- Путину доверяют более 73% россиян