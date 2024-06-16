Ростовский губернатор заявил о попытках межнациональных провокаций в его Telegram

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что во время захвата заложников в СИЗО провокаторы пытались раскачать тему межнациональных отношений в его Telegram-канале.

В ростовском СИЗО-1 освободили заложников

«Все ваши комментарии видел. Но пока их временно закрыл, прошу не подаваться на провокации», - написал глава региона.

Голубев предупредил, что любой нарушивший закон понесет ответственность.

В воскресенье содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области захватили двух заложников. Спустя несколько часов захватчики были ликвидированы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЗаложникиГубернаторыРостовская Область

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