В ростовском СИЗО-1 освободили заложников

В Ростове-на-Дону освободили сотрудников СИЗО №1, которых вззяли в заложники несколько заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что операция длилась примерно три минуты. По данным источника, преступники ликвидированы. Предварительно двое из них убиты. Информация о других пострадавших уточняется.

До этого РИА Новости сообщило, что в СИЗО №1 начался штурм. Отмечалось, что вблизи учреждения были слышны выстрелы.

До этого в Сети появились кадры, на которых видно, как силовики заходят в СИЗО. Позже очевидцы рассказали, что на территорию изолятора заехало несколько машин скорой помощи, а звуки стрельбы прекратились.