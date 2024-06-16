В ростовском СИЗО-1 освободили заложников

В Ростове-на-Дону освободили сотрудников СИЗО №1, которых вззяли в заложники несколько заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что операция длилась примерно три минуты. По данным источника, преступники ликвидированы. Предварительно двое из них убиты. Информация о других пострадавших уточняется.

До этого РИА Новости сообщило, что в СИЗО №1 начался штурм. Отмечалось, что вблизи учреждения были слышны выстрелы.

До этого в Сети появились кадры, на которых видно, как силовики заходят в СИЗО. Позже очевидцы рассказали, что на территорию изолятора заехало несколько машин скорой помощи, а звуки стрельбы прекратились.

По факту захвата заложников в ростовском СИЗО возбудили уголовное дело

Утром 16 июня около шести заключенных СИЗО №1 Ростовской области взяли в заложники двух сотрудников учреждения: начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы и потребовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность покинуть страну.

Злоумышленники уже были осуждены за подготовку теракта. По предварительным данным, их действия могли курироваться извне.


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ФОТО: ТАСС
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