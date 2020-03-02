Ростовских чиновников проверят из-за стриптизера на корпоративе
Управление торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону начало проверку после появления в интернете видеозаписи, на которой для сотрудницы ведомства танцует приглашенный стриптизер.
Ранее в СМИ появилась информация, что видео было сделано на корпоративе по случаю Дня работника торговли.
И.о. начальника управления Олег Руденко заявил РИА Новости, что сотрудница, для которой танцевал стриптизер, ушла на больничный, в ее отсутствие проверку провести невозможно.
«Какого уровня (будет проверка – НСН), еще не могу вам сказать», - сказал он.
Собеседник агентства добавил, что День работника торговли отмечается в июле.
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