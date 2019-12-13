Пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых

В Британии пенсионерка попросила вызвать в дом престарелых стриптизера. Как пишет The Sun, этот необычный визит состоялся благодаря руководству учреждения, которое установило «дерево желаний». На него постояльцы могли прикрепить записки с заветными мечтами.

В частности, 89-летняя Джоан в своём послании указала, что её очень хотелось бы увидеть зажигательный танец с раздеванием в исполнении стриптизера в костюме пожарного. Сотрудники дома престарелых подчеркнули, что стараются помогать людям жить полноценной жизнью. Именно поэтому желание Джоан было исполнено.