Пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых

13 декабря 201918:22

В Британии пенсионерка попросила вызвать в дом престарелых стриптизера. Как пишет The Sun, этот необычный визит состоялся благодаря руководству учреждения, которое установило «дерево желаний». На него постояльцы могли прикрепить записки с заветными мечтами.

В частности, 89-летняя Джоан в своём послании указала, что её очень хотелось бы увидеть зажигательный танец с раздеванием в исполнении стриптизера в костюме пожарного. Сотрудники дома престарелых подчеркнули, что стараются помогать людям жить полноценной жизнью. Именно поэтому желание Джоан было исполнено.

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Ранее НСН писала, что одел полиции в Бурятии проверят после стриптиза на корпоративе. На вечеринку в преддверии 23 февраля в один из отделов полиции вызвали стриптизерш. Кадры, снятые во время их выступления, появилось в Сети.

На видео запечатлен момент, когда одна из девушек танцует стриптиз перед сотрудниками полиции.

В связи с инцидентом начата служебная проверка, заявили в ГУ МВД республики.

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ФОТО: Flickr.com\Roman Sivak
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