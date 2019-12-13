Пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых
В Британии пенсионерка попросила вызвать в дом престарелых стриптизера. Как пишет The Sun, этот необычный визит состоялся благодаря руководству учреждения, которое установило «дерево желаний». На него постояльцы могли прикрепить записки с заветными мечтами.
В частности, 89-летняя Джоан в своём послании указала, что её очень хотелось бы увидеть зажигательный танец с раздеванием в исполнении стриптизера в костюме пожарного. Сотрудники дома престарелых подчеркнули, что стараются помогать людям жить полноценной жизнью. Именно поэтому желание Джоан было исполнено.
Ранее НСН писала, что одел полиции в Бурятии проверят после стриптиза на корпоративе. На вечеринку в преддверии 23 февраля в один из отделов полиции вызвали стриптизерш. Кадры, снятые во время их выступления, появилось в Сети.
На видео запечатлен момент, когда одна из девушек танцует стриптиз перед сотрудниками полиции.
В связи с инцидентом начата служебная проверка, заявили в ГУ МВД республики.
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