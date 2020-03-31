Ростовская область перешла на режим самоизоляции

Ростовская область с 31 марта переходит на режим самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Мера вводится в целях распространения сдерживания распространения инфекции. Таким образом, жителям области временно запрещается выход из дома без нужды. Исключения составят выгул домашних животных, вынос мусора, поход в магазин за товарами первой необходимости, поход к врачу.

Как заявил глава региона Василий Голубев, ограничительные меры касаются каждого жителя области вне зависимости от возраста.

Напомним, в РФ указом президента неделя с 30 марта до 3 апреля признана нерабочей.

