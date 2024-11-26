Ростов в Ярославской области могут переименовать в Ростов Великий
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение названия города Ростов в Ярославской области на Ростов Великий.
Согласно тексту документа, инициатива направлена на юридическое закрепление исторического наименования, которое традиционно используется в отношении города.
В правительстве поддержали проект.В официальном заключении кабмина указано, что новое название будет согласовываться с историко-культурным статусом города, признанного важным центром российской истории и культуры.
Ростов расположен в Ярославской области и является одним из древнейших городов России. Первое упоминание о нем датируется 862 годом. Название «Ростов Великий» традиционно использовалось для отличия от Ростова-на-Дону и подчеркивало его историческое значение. Город входит в маршрут «Золотое кольцо России» и славится архитектурными памятниками, включая знаменитый Ростовский кремль, передает «Радиоточка НСН».
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