Ростов в Ярославской области могут переименовать в Ростов Великий

В правительстве поддержали проект.В официальном заключении кабмина указано, что новое название будет согласовываться с историко-культурным статусом города, признанного важным центром российской истории и культуры.

Ростов расположен в Ярославской области и является одним из древнейших городов России. Первое упоминание о нем датируется 862 годом. Название «Ростов Великий» традиционно использовалось для отличия от Ростова-на-Дону и подчеркивало его историческое значение. Город входит в маршрут «Золотое кольцо России» и славится архитектурными памятниками, включая знаменитый Ростовский кремль, передает «Радиоточка НСН».

