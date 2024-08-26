Кабмин поддержал переименование ярославского Ростова в Ростов Великий

Кабинет министров РФ поддержал переименование города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Михаил Евраев.

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По его словам, решение правительства является «большим шагом в вопросе восстановления исторической справедливости».

Также он указал, что соответствующий документ уже направлен в Госдуму.

«Инициатива уже в финальной стадии реализации. Надеемся на завершение всех юридических процедур в этом году», - заключил Евраев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы рядом с Киевским вокзалом в площадь Евразии, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ярославская ОбластьРоссияПереименованиеПравительство России

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