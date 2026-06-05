«Ростелеком»: Пользователи «Макса» будут переходить с iPhone на другие смартфоны

По его мнению, в дальнейшем пользователи российского мессенджера могут начать переходить с гаджетов компании Apple на другие смартфоны.

«На телефоны на Android, или на других операционных системах, например, на российской «Авроре», - добавил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев заявил «Радиоточке НСН», что проблема с удалением мессенджера «Макс» из App Store так или иначе будет решена.

