«Ростелеком»: Пользователи «Макса» будут переходить с iPhone на другие смартфоны
Удаления мессенджера «Макс» из AppStore несомненно приведёт к уменьшению трафика со стороны пользователей iPhone. Об этом заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
По его мнению, в дальнейшем пользователи российского мессенджера могут начать переходить с гаджетов компании Apple на другие смартфоны.
«На телефоны на Android, или на других операционных системах, например, на российской «Авроре», - добавил он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев заявил «Радиоточке НСН», что проблема с удалением мессенджера «Макс» из App Store так или иначе будет решена.
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