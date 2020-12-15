В работе «Ростелекома» произошел сбой по всей стране
В работе «Ростелекома», одного из крупнейших российских интернет-провайдеров, а также поставщика услуг цифрового телевидения и телефонной связи произошел сбой. Проблемы наблюдаются почти по всей стране, сообщает Downdetector.
По данным ресурса, на данный момент поступило более 270 сообщений о проблемах в работе «Ростелекома». Большинство пользователей не могут подключиться к интернету.
Большинство сбоев зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и множестве других крупных городов.
В «Ростелекоме» о причине сбоя пока не сообщили, также неизвестно, когда проблема будет устранена.
Накануне сбой произошел в работе сервисов Google, передает RT. В компании позднее сообщили, что проблемы возникли из-за технических проблем.
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