В работе «Ростелекома» произошел сбой по всей стране

В работе «Ростелекома», одного из крупнейших российских интернет-провайдеров, а также поставщика услуг цифрового телевидения и телефонной связи произошел сбой. Проблемы наблюдаются почти по всей стране, сообщает Downdetector.

По данным ресурса, на данный момент поступило более 270 сообщений о проблемах в работе «Ростелекома». Большинство пользователей не могут подключиться к интернету.

Сбои в работе Google и YouTube зафиксированы в России

Большинство сбоев зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и множестве других крупных городов.

В «Ростелекоме» о причине сбоя пока не сообщили, также неизвестно, когда проблема будет устранена.

Накануне сбой произошел в работе сервисов Google, передает RT. В компании позднее сообщили, что проблемы возникли из-за технических проблем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростелеком
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