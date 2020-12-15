В работе «Ростелекома» произошел сбой по всей стране

В работе «Ростелекома», одного из крупнейших российских интернет-провайдеров, а также поставщика услуг цифрового телевидения и телефонной связи произошел сбой. Проблемы наблюдаются почти по всей стране, сообщает Downdetector.

По данным ресурса, на данный момент поступило более 270 сообщений о проблемах в работе «Ростелекома». Большинство пользователей не могут подключиться к интернету.