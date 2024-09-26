Ростехнадзор обсудит перенос даты остановки 140 тысяч лифтов

Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах, сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает РИА Новости.

По ее словам, по официальным требованиям эти лифты должны быть заменены к 15 февраля 2025 года, но сделать это не представляется возможным. Выявить, какие лифты могут продолжить свою службу, позволит проверка.

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Ранее в Москве жители пожаловались на то, что в доме были демонтированы шесть грузовых лифтов и начался монтаж лифтов от молдавского производителя. При этом через месяц работы были остановлены по причине отсутствия деталей для их завершения.

В России устанавливают лифты только отечественных производителей, исключения делают для белорусских компаний, заявил первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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