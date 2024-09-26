Ростехнадзор обсудит перенос даты остановки 140 тысяч лифтов
Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах, сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает РИА Новости.
По ее словам, по официальным требованиям эти лифты должны быть заменены к 15 февраля 2025 года, но сделать это не представляется возможным. Выявить, какие лифты могут продолжить свою службу, позволит проверка.
Ранее в Москве жители пожаловались на то, что в доме были демонтированы шесть грузовых лифтов и начался монтаж лифтов от молдавского производителя. При этом через месяц работы были остановлены по причине отсутствия деталей для их завершения.
В России устанавливают лифты только отечественных производителей, исключения делают для белорусских компаний, заявил первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ростехнадзор обсудит перенос даты остановки 140 тысяч лифтов
- СМИ: В России введут новый механизм сдерживания цен на яйца
- Оператор АЭС «Фукусима-1» начал сброс новой партии воды в океан
- В Белгородской области установят на школьные автобусы 55 станций РЭБ
- ФАС направила запросы крупнейшим производителям молока в целях мониторинга цен
- Омбудсмен Узбекистана взяла под контроль дело с избиением русскоговорящего школьника
- МИД: Россия ведет переговоры по Трансафганской железной дороге
- Минпромторг: Около 60 тысяч устройств на ОС «Аврора» появится в 2024 году
- МВД: В России выявили 14 тысяч мигрантов с сертификатами, не говорящих по-русски
- СМИ: Вячеслав Добрынин госпитализирован с подозрением на инсульт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru