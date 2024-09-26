Ростехнадзор обсудит перенос даты остановки 140 тысяч лифтов

Ранее в Москве жители пожаловались на то, что в доме были демонтированы шесть грузовых лифтов и начался монтаж лифтов от молдавского производителя. При этом через месяц работы были остановлены по причине отсутствия деталей для их завершения.

В России устанавливают лифты только отечественных производителей, исключения делают для белорусских компаний, заявил первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров «Радиоточке НСН».

