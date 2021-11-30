«Ростех» создаст программу для предсказания массовых беспорядков

Поведение протестующих будет анализировать искусственный интеллект и предлагать порядок действий силовикам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В РФ хотят привлечь искусственный интеллект к анализу личности по соцсетям

Так, специальное программное обеспечение (СПО) будет разработано к 2022 году. По словам источника, работы идут в рамках проекта «Безопасный город». Программа будет анализировать данные из соцсетей, СМИ, «умных камер» и других источников.

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Фото: rostec.ru
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