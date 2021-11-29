В РФ хотят привлечь искусственный интеллект к анализу личности по соцсетям

Тендер на 36 млн рублей объявил институт им. В. П. Иванникова на проведение исследования о применении искусственного интеллекта для психологической диагностики личности по социальным сетям. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на портал госзакупок.

Так, технология поможет бороться с вовлечением граждан в террористическую деятельность. Также технология поможет бороться с экстремизмом и с группами смерти.

Роскомнадзор назвал сумму штрафов соцсетям за отказ удалять информацию

Росздравнадзор ранее передал в прокуратуру и СК информацию о 37 антиваксерах из соцсетей.


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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектСоцсеть
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