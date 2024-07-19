WSJ: Карлсон рассказал подробности беседы с Путиным после интервью в феврале

Журналист отметил, что после того, как камеры были выключены, он и российский лидер побеседовали наедине, без телохранителей и съемочной группы. По его словам, глава России выразил обеспокоенность эскалацией украинского конфликта и подчеркнул, что некоторые сотрудники администрации США с «украинскими корнями» пытаются препятствовать мирному урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление Карлсона, в свою очередь рассказал, что беседа журналиста и российского лидера после интервью была непродолжительной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







