WSJ: Карлсон рассказал подробности беседы с Путиным после интервью в феврале

У американского журналиста Такера Карлсона и президента России Владимира Путина состоялась личная беседа без камер, после их февральского интервью. Об этом Карлсон рассказал 18 июля в интервью изданию The Wall Street Journal.

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Журналист отметил, что после того, как камеры были выключены, он и российский лидер побеседовали наедине, без телохранителей и съемочной группы. По его словам, глава России выразил обеспокоенность эскалацией украинского конфликта и подчеркнул, что некоторые сотрудники администрации США с «украинскими корнями» пытаются препятствовать мирному урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление Карлсона, в свою очередь рассказал, что беседа журналиста и российского лидера после интервью была непродолжительной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ИнтервьюЖурналистыВладимир Путин

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