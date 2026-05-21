В России утвердили новый ГОСТ на унитазы

В документе речь идёт керамических сантехнических изделиях. Кроме унитазов это раковины, биде и пьедесталы. Также утверждена более детальная классификация. В новом ГОСТе 16 видов унитазов вместо трёх ранее. В частности, к напольным, детским и настенным добавились подвесные, приставные, безободковые и другие.

Кроме того, новый стандарт смягчает требования к размерам. Предыдущий ГОСТ фиксировал высоту от пола до борта у стандартных унитазов на уровне 40 см. Теперь она может быть от 38 до 42 см. Высота гидрозатвора, согласно новым нормам, может составлять от пяти до семи см.

