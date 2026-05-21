СМИ: Власти решили отложить введение доплаты за международный трафик

Информация о намерении ввести плату за международный трафик сверх лимита в рамках борьбы с использованием VPN-сервисов появилась в СМИ в марте. Сообщалось, что заработать правило должно было с 1 мая или с 1 июня.

Источники агентства утверждают, что обсуждается перенос сроков ввода доплаты на период «ближе к осени», либо «на время после выборов в Госдуму», которые пройдут 18-20 сентября.

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил «Радиоточке НСН», что решение правительства ограничить зарубежный трафик навредит всему интернету, а не только запрещённым сайтам.