Здоровье, путешествия и имущество: Что чаще всего страховали женщины

Женщины предпочитают страховать имущество, обезопасить себя от несчастных случаев и оформлять полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). Это следует из данных исследования страховой компании «Ингосстрах», которые есть в распоряжении НСН.

На долю женщин приходится только 34,38% оформленных полисов, но в определенных сферах они проявляют куда большую активность. Среди всех полисов ДМС на них приходится 55,14%. Дамы доминируют также в таких областях как страхование выезжающих за рубеж (55,27%), от несчастных случаев (52,91%) и имущества физических лиц (51,14%). В топе наименее популярных продуктов у прекрасного пола оказались программы продленной гарантии (29,58%), ОСАГО (26,65%) и страхование личных вещей (21,75%).

Однако директор центра бизнес-аналитики компании «Ингосстрах» Дарья Шведова также указала, что у мужчин и женщин разные суммы страховых полисов в зависимости от категории.

«Аналитика также показала различия в среднем размере страховых взносов. Так, у женщин средний чек по полисам каско на 26,85% выше, чем у мужчин. При этом мужчины в среднем тратят больше на страхование по программам комплексного ипотечного страхования – их средний чек выше на 60%. По страхованию от несчастных случаев средний чек мужчин превышает женский на 26,4%», — подчеркнула она.

По данным исследования, наибольшей популярностью страховые программы пользовались у жительниц Москвы (18,43% от общего количества) и Московской области (7,34%). В пятерку лидеров также попали Санкт-Петербург (4,93%), Челябинская область (3,36%) и Краснодарский край (2,78%). Уточняется, что средний возраст клиенток составил 46 лет.

