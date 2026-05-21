Россиянам пообещали доллар по 85 рублей к концу года
Курс рубля рано или поздно будет снижаться, а зарубежные валюты снова пойдут в рост. Об этом «ФедералПресс» заявил экономист Михаил Беляев.
По его мнению, к концу текущего года разница между курсами доллара может составлять 10-15 рублей и американская валюта «совершенно гарантированно» снова подорожает до 80 рублей.
«На 80 рублей доллар выйдет совершенно гарантированно, а к концу года может быть и на 85. Все остальные валюты идут точно так же, параллельно», - указал эксперт.
Беляев добавил, что рубль будет снижаться «в течение более длительного периода времени».+
Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что если доллар будет стоить 40-50 рублей, то российская экономика обанкротится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Россиянам пообещали доллар по 85 рублей к концу года
