Ряд страховщиков в Калифорнии еще весной 2024 исключили пожары из причин для выплат

Стремясь минимизировать убытки, страховые компании просчитывают риски и могут заранее исключать пожары и наводнения из числа страховых случаев в конкретных регионах, сказала НСН Екатерина Демешева.

Эксперт в урегулирования страховых случаев Екатерина Демешева в разговоре с НСН заявила, что некоторые страховые компании в Калифорнии заранее просчитали риски и исключили пожары из числа страховых случаев.

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Лесной пожар в западной части округа Лос-Анджелес начался 7 января. Ветер способствовал распространению огня, который охватил три района — Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст. В дальнейшем власти объявили обязательную эвакуацию населения в зоне ЧП, в результате чего свои дома покинули около 70 тысяч человек. Демешева заявила, что даже при наличии страховки не все местные жители смогут получить страховые выплаты.

«Многие страховые компании в Калифорнии еще весной 2024 года исключили такой риск, как пожара. Это нормальная тенденция для всех страховых компаний, они заранее рассчитывают свои риски. Если какие-то регионы подвержены постоянным паводкам либо пожарам, на страхование могут не принимать либо принять с исключением рисков. Однако задним числом исключить какой-то риск нет возможности. Если полис был оформлен, к примеру, в прошлом году в феврале и риск пожара включен, то люди получат выплаты. Важно помнить, что страховые компании - это не благотворительные организации, все просчитывают свои риски», - рассказала она.

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По словам собеседницы НСН, каждый страховой случай индивидуален, однако в ее практике в России были случаи, когда страховая компания выплачивала деньги и без документов.

«В США, чтобы купить дом и взять кредит в банке, обязательно нужно застраховаться. В России чаще вспоминают про страховку только когда что-то случается. В моей практике, когда у клиентов сгорел дом и не осталось ни одного документа, страховая компания без документов сделала проверку, вызвала эксперта и в течение месяца полностью выплатила компенсацию. Средний срок выплат назвать сложно, может быть от полумесяца до окончания разбирательства. Когда страхуются дома, обязательно производится осмотр. Копии всех документов есть у страховой компании, пострадавшим лишь необходимо получить справку из компетентных органов. При пожаре экстренные службы должны зафиксировать факт страхового случая. Благодаря пандемии 2020 года все, что касается выплат ускорилось и стало проще», - резюмировала она.

Ранее представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл допустил, что ущерб от пожаров в американском штате Калифорния составит 135-150 миллиардов долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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