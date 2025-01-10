Ряд страховщиков в Калифорнии еще весной 2024 исключили пожары из причин для выплат

Лесной пожар в западной части округа Лос-Анджелес начался 7 января. Ветер способствовал распространению огня, который охватил три района — Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст. В дальнейшем власти объявили обязательную эвакуацию населения в зоне ЧП, в результате чего свои дома покинули около 70 тысяч человек. Демешева заявила, что даже при наличии страховки не все местные жители смогут получить страховые выплаты.

«Многие страховые компании в Калифорнии еще весной 2024 года исключили такой риск, как пожара. Это нормальная тенденция для всех страховых компаний, они заранее рассчитывают свои риски. Если какие-то регионы подвержены постоянным паводкам либо пожарам, на страхование могут не принимать либо принять с исключением рисков. Однако задним числом исключить какой-то риск нет возможности. Если полис был оформлен, к примеру, в прошлом году в феврале и риск пожара включен, то люди получат выплаты. Важно помнить, что страховые компании - это не благотворительные организации, все просчитывают свои риски», - рассказала она.