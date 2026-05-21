Кинотеатры объяснили, почему аниме «Цифровой цирк» не будут показывать в России
Российские кинотеатры пытались договориться о прокате аниме «Удивительный цифровой цирк: Последний акт», вокруг которого сложилась большая фанбаза, рассказал НСН Роман Исаев.
Полнометражное аниме «Удивительный цифровой цирк: Последний акт» не выйдет в России на большом экране по политическим соображениям, сообщил в пресс-центре НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
«Сегмент аниме действительно вырос за последние годы, появляется много хороших проектов. Очень жаль, что 4 июня на российские экраны не выйдет "Удивительный цифровой цирк", вокруг которого уже сложилась огромная фанбаза в мире. Но компания по политическим соображениям решила не выпускать картину в России. Фанаты одолевали кинотеатры с вопросом, будет ли релиз, с середины апреля. Все кинотеатры пытались понять, реально ли «затащить» этот релиз в Россию. К сожалению, не получилось», -сказал он.
Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин сообщил НСН, что в последнее время аниме пользуется заметной популярностью в российском прокате, привлекая молодую аудиторию.
