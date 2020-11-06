В России зафиксировали рост рождаемости

В Росстате заявили о росте рождаемости в сентябре в большинстве регионов России – в 74 из 85. Согласно документу, находящемуся в распоряжении НСН, впервые в текущем году число появившихся на свет младенцев превысило число родившихся за аналогичный месяц прошлого года.

Так, в сентябре 2020 года в России родилось 130 тысяч 476 младенцев, что на 9 тысяч превышает показатели сентября 2019-го и почти на 4 тысячи больше, чем в августе этого года. В статистическом ведомстве добавили, что лидерами по рождаемости стали Краснодарский край, Новосибирская область и Дагестан, Башкирия и Приморский край.

Кроме того, в Росстате отметили, что в целом в сентябре текущего года прирост рождаемости зафиксирован в 14 регионах Центрального федерального округа. При этом, исключениями стали Москва, Костромская, Смоленская и Ярославская области. Также специалисты сообщили и о снижении младенческой смертности: за девять месяцев 2020 года она снизилась на 13%. Число смертей детей в возрасте до 1 года сократилось с 5,6 тысяч до 4,8 тысяч случаев.