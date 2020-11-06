В России зафиксировали рост рождаемости
В Росстате заявили о росте рождаемости в сентябре в большинстве регионов России – в 74 из 85. Согласно документу, находящемуся в распоряжении НСН, впервые в текущем году число появившихся на свет младенцев превысило число родившихся за аналогичный месяц прошлого года.
Так, в сентябре 2020 года в России родилось 130 тысяч 476 младенцев, что на 9 тысяч превышает показатели сентября 2019-го и почти на 4 тысячи больше, чем в августе этого года. В статистическом ведомстве добавили, что лидерами по рождаемости стали Краснодарский край, Новосибирская область и Дагестан, Башкирия и Приморский край.
Кроме того, в Росстате отметили, что в целом в сентябре текущего года прирост рождаемости зафиксирован в 14 регионах Центрального федерального округа. При этом, исключениями стали Москва, Костромская, Смоленская и Ярославская области. Также специалисты сообщили и о снижении младенческой смертности: за девять месяцев 2020 года она снизилась на 13%. Число смертей детей в возрасте до 1 года сократилось с 5,6 тысяч до 4,8 тысяч случаев.
В конце октября омбудсмена по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой заявила, что рождаемость в России за 5 лет упала почти на четверть. По ее словам, за пятилетку число рождений в стране сократилось на 23,7%.
Численность населения России к 2024 году может уменьшиться на 1,2 миллиона человек. Такой прогноз содержится в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.
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