Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка в России
По данным Росстата, в 2020 году большая часть женщин в России родили первого ребенка в 25 лет, в целом по стране увеличивается средний возраст женщин, в котором они впервые становятся матерями. Об этом RT рассказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
У матерей этого возраста в прошлом году родилось 39,4 тысячи детей, чуть меньше детей родили женщины в 24 и 26 лет – 37,4 тысячи и 37,1 тысячи соответственно.
Отмечается также, что самым ранним возрастом рождения первого ребенка был возраст 12 лет, а одна женщина стала мамой впервые в 59 лет.
Что касается рождения второго ребенка, самым популярным возраст здесь стал 31 год.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в России начинается прием заявлений на новые пособия, которые будут получать беременные женщины, находящиеся в трудном материальном положении, а также вставшим на учет в ранние сроки беременности,
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- Производители молока спрогнозировали повышение цен на продукцию осенью
- Россиян предупредили о засухе в июле
- Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка в России
- В Амурской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан
- Гватемала опровергла заявления о возврате средств за «Спутник V»
- Лига безопасного интернета обратилась к РКН для проверки контента в TikTok
- Сбербанк подключил оплату в Системе быстрых платежей
- Сейвы Василевского принесли «Тампе» вторую победу в финале Кубка Стэнли
- В России повысили тарифы на услуги ЖКХ
- Историки назвали Трампа одним из худших президентов США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru