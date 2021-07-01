Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка в России

По данным Росстата, в 2020 году большая часть женщин в России родили первого ребенка в 25 лет, в целом по стране увеличивается средний возраст женщин, в котором они впервые становятся матерями. Об этом RT рассказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

У матерей этого возраста в прошлом году родилось 39,4 тысячи детей, чуть меньше детей родили женщины в 24 и 26 лет – 37,4 тысячи и 37,1 тысячи соответственно.

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Отмечается также, что самым ранним возрастом рождения первого ребенка был возраст 12 лет, а одна женщина стала мамой впервые в 59 лет.

Что касается рождения второго ребенка, самым популярным возраст здесь стал 31 год.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России начинается прием заявлений на новые пособия, которые будут получать беременные женщины, находящиеся в трудном материальном положении, а также вставшим на учет в ранние сроки беременности,

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