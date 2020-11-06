Росстат: в сентябре зафиксирован рост смертей от COVID-19
В России в сентябре число умерших пациентов от COVID-19 по сравнению с августом выросло почти на 25% и составило 4329. Такие данные приводятся в статистике Росстата.
Уточняется, что месяцем ранее число умерших составило 3222.
По данным ведомства, коронавирус предполагается основной причиной смерти пациента еще в 870 случаях, для подтверждения требуется проведение дополнительных анализов. Также в 1401 случае коронавирус вызвал осложнение в течение других заболеваний, что привело к летальному исходу.
При этом в 3 198 случаях коронавирус не оказывал влияние на состояние пациента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru