Росстат: в сентябре зафиксирован рост смертей от COVID-19

В России в сентябре число умерших пациентов от COVID-19 по сравнению с августом выросло почти на 25% и составило 4329. Такие данные приводятся в статистике Росстата.

Уточняется, что месяцем ранее число умерших составило 3222.

По данным ведомства, коронавирус предполагается основной причиной смерти пациента еще в 870 случаях, для подтверждения требуется проведение дополнительных анализов. Также в 1401 случае коронавирус вызвал осложнение в течение других заболеваний, что привело к летальному исходу.

При этом в 3 198 случаях коронавирус не оказывал влияние на состояние пациента.





