Росстат спрогнозировал сокращение населения до 139 млн человек к 2046 году
Население России к началу 2046 года может сократиться до 138,8 миллионов человек, следует из нового демографического прогноза Росстата.
По данным Росстата, население страны до 2032 года будет сокращаться более чем на 400 тысяч человек в год. Естественная убыль при этом превысит 600 тысяч человек в год. А прирост за счет миграции составит не более 210-230 тысяч человек ежегодно.
Уточняется, что на 1 января 2023 года в России насчитывалось 146,45 миллионов жителей.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что население России в ближайшие 50 лет должно вырасти в два раза - до 290 миллионов человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru