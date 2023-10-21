Росстат спрогнозировал сокращение населения до 139 млн человек к 2046 году

По данным Росстата, население страны до 2032 года будет сокращаться более чем на 400 тысяч человек в год. Естественная убыль при этом превысит 600 тысяч человек в год. А прирост за счет миграции составит не более 210-230 тысяч человек ежегодно.

Уточняется, что на 1 января 2023 года в России насчитывалось 146,45 миллионов жителей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что население России в ближайшие 50 лет должно вырасти в два раза - до 290 миллионов человек, сообщает «Радиоточка НСН».

