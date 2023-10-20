Росстат спрогнозировал падение рождаемости до 2027 года
В ближайшие несколько лет рождаемость в России продолжит снижаться, говорится в демографическом прогнозе Росстата до 2045 года, опубликованном на сайте ведомства.
В Росстате отметили, что в текущем году родится 1 миллион 244,5 тысячи младенцев. В 2027-м - 1 миллион 140,4 тысячи.
Ведомство полагает, что с 2028 году рождаемость начнет расти. Прогнозируется, что в 2045 году в РФ появится на свет 1 миллион 426,2 тысячи младенцев.
Число детей в расчете на одну женщину к 2045 году составит в среднем 1,663, говорится в материале.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что население России в ближайшие 50 лет должно вырасти в два раза - до 290 миллионов человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru