Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми

Минтруд предложил считать многодетными семьи с наличием не менее трех несовершеннолетних детей, заявила представитель ведомства Елена Семенова. Ее слова приводит РИА Новости.

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«Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья - это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой», - сказала она во время выступления на круглом столе в Госдуме.

Ведомство также предлагает наделить регионы правом расширять категории многодетных семей.

Ранее эксперт рассказал о малоизвестных выплатах, которые могут получить россияне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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