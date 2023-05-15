Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми
Минтруд предложил считать многодетными семьи с наличием не менее трех несовершеннолетних детей, заявила представитель ведомства Елена Семенова. Ее слова приводит РИА Новости.
«Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья - это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой», - сказала она во время выступления на круглом столе в Госдуме.
Ведомство также предлагает наделить регионы правом расширять категории многодетных семей.
Ранее эксперт рассказал о малоизвестных выплатах, которые могут получить россияне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru