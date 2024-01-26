Росстат сообщил о снижении численности населения России в 2023 году
Численность постоянного населения России по данным на 1 января 2024 года составила 146,204 млн человек. Об этом говорится в материалах Росстата, в которых отмечается, что оценка является предварительной.
В ведомстве указали, что за прошлый год численность населения страны снизилась на 243,8 тысяч человек (-0,17%). Это меньше, чем в 2022 году, когда сокращение составило 532,6 тысяч человек.
Уточняется, что наибольшее сокращение численности постоянных жителей в 2023 году было зафиксировано в Кемеровской, Нижегородской, Саратовской и Свердловской областях. При этом в Москве, Московской и Тюменской областях наоборот, отмечен самый масштабный прирост численности.
В Росстате добавили, что данные не учитывают статистику по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.
Ранее на Всемирном экономическом форуме заявили, что к 2050 году численность населения мира старше 60 лет увеличится в два раза, перевалив отметку в два миллиарда человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru