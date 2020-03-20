Росстат сообщил о снижении безработицы в России
В феврале безработица в России снизилась на 0,1% до 4,6%. Об этом говорят данные, представленные в докладе Росстата. Отмечается, что не работали 3,4 млн россиян в возрасте от 15 лет. При этом в Роструде как безработные зарегистрированы 700 тысяч человек, из них получают пособие — 600 тысяч человек.
Ранее НСН писала, что россияне считают безработицу одной из главных проблем страны. Это следует из исследования, проведенного холдингом «Ромир». Также в этот список попали бедность, низкие зарплаты, а также рост цен и инфляцию. Кроме того, по мнению наших соотечественников, серьёзными проблемами также вопросы ЖКХ.
Меньшее беспокойство у наших соотечественников вызывают вопросы миграции, международные и региональные проблемы, а также межэтнические разногласия внутри страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Сенатор рассказал, почему Италия оказалась не готова к коронавирусу
- Ещё месяц и коронавирус разорит всех российских музыкантов и продюсеров
- Мишустин: В России разработали шесть препаратов от COVID-19
- Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда в России закончится эпидемия коронавируса
- Удаленка для избранных. Большинство россиян не сможет работать из дома