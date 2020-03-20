Росстат сообщил о снижении безработицы в России

Ранее НСН писала, что россияне считают безработицу одной из главных проблем страны. Это следует из исследования, проведенного холдингом «Ромир». Также в этот список попали бедность, низкие зарплаты, а также рост цен и инфляцию. Кроме того, по мнению наших соотечественников, серьёзными проблемами также вопросы ЖКХ.

Меньшее беспокойство у наших соотечественников вызывают вопросы миграции, международные и региональные проблемы, а также межэтнические разногласия внутри страны.



