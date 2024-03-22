Росстат сообщил о росте естественной убыли населения почти на 22%

В январе текущего года естественная убыль населения составила 78,2 тысячи человек, тогда как в первый месяц 2023-го - 64,2 тысячи. В годовом выражении показатель увеличился на 21,9%, уточнили в ведомстве.

Также Росстат опубликовал данные о количестве браков и разводов. Первых в январе 2024 года зарегистрировано 40,8 тысячи, вторых - 56,2 тысячи.

В 2023 году в России родилось 1,264 миллиона детей. Это минимальный показатель с 1999 года, отмечает «Радиоточка НСН».

