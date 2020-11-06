Росстат сообщил о подорожании сахара в России

Сахар в России в октябре текущего года подорожал на 18,3%. Об этом сообщает Росстат. Там отметили, что за год рост достиг 39,81%. По данным статистического ведомства, по сравнению с показателем за декабрь 2019-го рост превысил 57%. Таким образом, как подчеркнули в Росстате, сахар оказался наиболее подорожавшим товаром среди продовольственных продуктов.

Отмечается, что наибольший рост цен фиксировался в Курской и Калужской областях - на 29,4% и 27,3% соответственно.

Цены на российский сахар вырастут в два раза

Между тем, ранее стало известно, что дефицит сахара России не грозит: в стране накоплены рекордные запасы и есть возможность производить продукт из импортного сырья. С таким заявлением выступили в группе компаний «Русагро», которая является одним из крупнейших производителей сахара в РФ, отмечает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что 19 октября «Русагро» опубликовала на сайте пресс-релиз, который содержал данные за третий квартал 2020 года, где неправильно использовала термин «дефицит» в комментарии к результатам исследования сахарного бизнес-направления.

«Имелось ввиду, что в сезоне 2020-2021 производство свекловичного сахара, вероятно, будет меньше потребления», - сообщает компания во вторник, 20 октября.

Там отмечалось, что в связи с ожиданиями дефицита сахара в России цена реализации продукции «Русагро» выросла в третьем квартале на 14% в годовом выражении и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом - и превысила 30 рублей за килограмм без НДС. В обновленной версии релиза сообщается, что цена реализации сахара выросла в годовом и квартальном выражении в связи с ожиданиями сокращения производства сахара в России в текущем году.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПродуктыПодорожаниеРосстатСахар
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