Росстат сообщил о подорожании сахара в России
Сахар в России в октябре текущего года подорожал на 18,3%. Об этом сообщает Росстат. Там отметили, что за год рост достиг 39,81%. По данным статистического ведомства, по сравнению с показателем за декабрь 2019-го рост превысил 57%. Таким образом, как подчеркнули в Росстате, сахар оказался наиболее подорожавшим товаром среди продовольственных продуктов.
Отмечается, что наибольший рост цен фиксировался в Курской и Калужской областях - на 29,4% и 27,3% соответственно.
Между тем, ранее стало известно, что дефицит сахара России не грозит: в стране накоплены рекордные запасы и есть возможность производить продукт из импортного сырья. С таким заявлением выступили в группе компаний «Русагро», которая является одним из крупнейших производителей сахара в РФ, отмечает РИА Новости.
В компании подчеркнули, что 19 октября «Русагро» опубликовала на сайте пресс-релиз, который содержал данные за третий квартал 2020 года, где неправильно использовала термин «дефицит» в комментарии к результатам исследования сахарного бизнес-направления.
«Имелось ввиду, что в сезоне 2020-2021 производство свекловичного сахара, вероятно, будет меньше потребления», - сообщает компания во вторник, 20 октября.
Там отмечалось, что в связи с ожиданиями дефицита сахара в России цена реализации продукции «Русагро» выросла в третьем квартале на 14% в годовом выражении и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом - и превысила 30 рублей за килограмм без НДС. В обновленной версии релиза сообщается, что цена реализации сахара выросла в годовом и квартальном выражении в связи с ожиданиями сокращения производства сахара в России в текущем году.
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